Κυκλοφορεί το Security Report Σεπτεμβρίου 2017

Γράφει ο/η: Κώστας Παπαζαχαρίου

Κεντρικό θέμα αυτού του μήνα οι οικιακές κάμερες IP All in One. Δικτυακές κάμερες, με τοπική αποθήκευση και εξ’ αποστάσεως έλεγχος, ιδανικές για οικίες. Οι καλύτερες προτάσεις της ελληνικής αγοράς συγκεντρωμένες μαζί με τις δυνατότητες του κάθε μοντέλου.

Η Keeper Hellas διοργάνωσε ημερίδα - τεχνικό σεμινάριο για τις θυροτηλεοράσεις και τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Ο ιδιοκτήτης της Keeper Hellas κος Αντώνης Βουκάλης, παρουσιάζει τα προϊόντα, καθώς και τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες της Dahua.

Στη σύγχρονη εποχή η εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας στο χώρο μας, είναι αναμφίβολα επιτακτική ανάγκη. Διαβάστε 4 εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους θα οχυρώσετε την οικία σας και θα προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Τα συστήματα συναγερμού έχουν αλλάξει και πλέον φέρουν πληθώρα δυνατοτήτων, αλλά και καινούργιων περιφερειακών. Διαβάστε τι προσφέρει σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού και από ποια περιφερειακά μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο

τον ήχο για να προσφέρουν ακόμη πιο βέλτιστες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τα Audio Analytics να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας.

Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς είναι πώς θα επιλέξουν την σωστή κάμερα ασφαλείας για το χώρο τους, αφού η εύρεση του ιδανικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την μελέτη του χώρου εγκατάστασης, απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Ενημερωθείτε για τα κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, πριν την εγκατάσταση μίας κάμερας.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης εξελίσσονται και πλέον διατίθενται πολλά και διαφορετικά συστήματα, ανάλογα με την εφαρμογή που απευθύνονται. Διαβάστε για τις διάφορες κατηγορίες των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και πώς διάφοροι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα συστήματα.

Κάθε μήνα τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς διαβαίνουν την πόρτα του εργαστηρίου μας.

Αυτό το μήνα σας παρουσιάζουμε τον νέο σεισμικό ανιχνευτή Sigma MFD-01. Ελληνικής κατασκευής και πολύ αξιόπιστος, ο νέος ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών. Διαβάστε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή καθώς και τη συνδεσμολογία του με το πίνακα συναγερμού.

Η σειρά πινάκων συναγερμού Χ-Wave της iDS, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της αγορά, μετά την κυκλοφορία των νέων περιφερειακών. Η εξάλειψη των παρεμβολών και η χαμηλή κατανάλωση, είναι μόνο λίγα από τα πλούσια χαρακτηριστικά των ασύρματων περιφερειακών της IDS. Ενημερωθείτε για τη πλούσια γκάμα των περιφερειακών της IDS, η οποία αποτελείται, από δέκτες, ανιχνευτές, μαγνητικές επαφές κ.ά.

Τα τεστ του μήνα ολοκληρώνονται με τους σύγχρονους ψηφιακούς ανιχνευτές της AVS Electronics, Spectrum & Spectrum Wall. Με λειτουργίες accelerometer, antimasking και θερμικής ισοστάθμισης, οι ανιχνευτές υπόσχονται υψηλή προστασία τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Η σειρά Spectrum διαθέτει τεχνολογία με διπλό υπέρυθρο και μικροκύμα, ενώ η σειρά Spectrum Wall διαθέτει παθητικούς ανιχνευτές διπλής δέσμης.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

EDITORIAL

NEA ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Dahua θυροτηλεοράσεις και Access Control

Τεχνικό σεμινάριο από την KEEPER Hellas

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Οικιακές κάμερες IP All in One

Οι προτάσεις της ελληνικής αγοράς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

4 τρόποι για να οχυρώσετε την οικία σας

ALARM

Ασφάλεια στο σπίτι με σύστημα συναγερμού

CCTV

Tα Audio Analytics καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας

CAMERAS

Πώς να επιλέξετε την σωστή κάμερα ασφαλείας για το χώρο σας

ACCESS CONTROL

Κατηγορίες συστημάτων ελέγχου πρόσβασης



REVIEW

Sigma MFD-01

Ανιχνευτής πολλαπλών λειτουργιών

Δέκτες και ανιχνευτές από την iDS

AVS Electronics Spectrum & Spectrum Wall

Προστατέψτε το χώρο σας με τους πιο σύγχρονους ψηφιακούς ανιχνευτές

© Κώστας Παπαζαχαρίου (23/8/2017)

Πηγή: Δελτίο τύπου Security Report