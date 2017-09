Η Apple κυκλοφόρησε το iOS 11, την νέα αναβάθμιση του λειτουργικού της συστήματος για τις iOS συσκευές της, το οποίο φέρνει μερικές σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρήσης του iPhone και του iPad. Αν και οι αλλαγές που θα δούμε στο iOS 11 μπορεί να μην φαίνονται και πολύ μεγάλες μιας και δεν αλλάζει ριζικά η εμφάνιση όπως συνέβαινε με προηγούμενες εκδόσεις του iOS όμως είναι σίγουρα σημαντικές μιας και...

αλλάζουν πολλά και σημαντικά πράγματα στο παρασκήνιο.

Ξεκινάμε με τον καλύτερο συγχρονισμό των μηνυμάτων μεταξύ iOS και macOS πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος σβήσει ένα μήνυμα από το iPhone ή το iPad, αυτό θα σβηστεί αυτόματα και από το Mac πράγμα που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Στο iOS 11 η Apple έχει βελτιώσει αρκετά τη Siri και πλέον η φωνή της ακούγεται αρκετά πιο φυσική όταν μιλάει στο χρήστη κι εκτός αυτού θα μπορεί να κάνει και μεταφράσεις σε διαφορετικές γλώσσες, όπως αγγλικά, κινέζικα, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Φυσικά η Apple φρόντισε εκτός από την “εμφάνισή” της να βελτιώσει και την εξυπνάδα της κι έτσι με το νέο “intelligence feature” θα μπορεί να κάνει προτάσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη.

Εκτός όμως από τη Siri η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το iOS 11 είναι το Files App με το οποίο πλέον ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα αρχεία του και να του δώσει μια εικόνα για τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα τόσο τοπικά στη συσκευή του όσο και σε υπηρεσίες cloud συμπεριλαμβανομένων των iCloud, Dropbox, OneDrive κλπ.

Από πλευράς σχεδιασμού, αλλάζει το σχεδιασμό του Control Center και πλέον το θα είναι από πάνω προς τα κάτω και θα έχει διαθέσιμες όλες τις επιλογές και τις ρυθμίσεις που μπορεί να χρειαστεί κάποιος.

Άλλες αλλαγές που θα δούμε στο iOS 11 είναι η νέοι εσωτερικοί χάρτες για εμπορικά κέντρα, εκθέσεις, αεροδρόμια κλπ, επιλογή Do Not Disturb While Driving για να μην ενοχλείται ο οδηγός όταν είναι στο αυτοκίνητο και πολλά πολλά ακόμα.

Το νέο iOS 11 φέρνει ακόμα πολλές βελτιώσεις και νέες ρυθμίσεις στην εμπειρία χρήσης ειδικά με τα νέα iPhone 8 και iPhone X και θα κυκλοφορήσει σε όλους τους χρήστες στις 19 Σεπτεμβρίου

Το iOS 11 προσθέτει νέες βελτιώσεις στους Χάρτες όταν βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου. Η καθοδήγηση λωρίδων και τα όρια ταχύτητας θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε σε άγνωστους δρόμους και το νέο Do Not Disturb While Driving θα “ξεφορτωθεί” πράγματα που μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Τα μηνύματα δεν θα εμφανίζονται by default, αλλά ο αποστολέας έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει “επείγον”, αν πράγματι πρέπει να δείτε το μήνυμα.

Apple Music, Airplay 2, Homekit 2, Multi-Rom Audio

H Apple θα φέρει υποστήριξη για multi-room audio μεταξύ iPhones, iPads και third-party ηχεία.

Επίσης, το Apple Music θα σου επιτρέπει να δεις τι ακούνε οι φίλοι σου. Όπως και στο Spotify, έχεις την δυνατότητα να ακούσεις ιδιωτικά και να μην επιτρέψεις στους άλλους να δουν τι ακούς.

Ανανεωμένο App Store

Tο App Store παίρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή με το iOS 11. Υπάρχει μια νέα καρτέλα “Today”, η οποία θα εμφανίζει αξιοσημείωτες κυκλοφορίες και η Apple δίνει τελικά στο κομμάτι των παιχνιδιών τη δική της ειδική καρτέλα.

Επίσης, οι χρήστες θα βρίσκουν how-tos και άλλο περιεχόμενο που αφορά στην επιλογή εφαρμογών. Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για τους προγραμματιστές να καταγράψουν απευθείας τα in-app purchases στο App Store – αντί να πρέπει οι χρήστες να τις βρουν στην εφαρμογή.

Τέλος η αναβάθμιση του iOS 11 θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες iPhone και iPad μέσα από το ειδικό μενού που υπάρχει στις ρυθμίσεις. Καλό θα είναι πάντως πριν το κατεβάσετε, να κάνετε πρώτα ένα backup της συσκευής σας σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Πηγή: Newsit

Επίσης σήμερα θα κυκλοφορίσει το νέο tvOS 11 για το Apple TV και το watchOS 4 για το Apple Watch.

Καλές αναβαθμίσεις!!!

Κώστας Παπαζαχαρίου (19/9/2017)