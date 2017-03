Eurovision 2017: Η Demy με το This Is Love θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Κίεβο!

Γράφει ο/η: Κώστας Παπαζαχαρίου

Οι τηλεθεατές ψήφισαν στον ελληνικό τελικό. Η Demy θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2017 με το τραγούδι This Is Love. H σύνθεση και η παραγωγή ανήκουν στον Δημήτρη Κοντόπουλο. Τους στίχους μοιράζονται η Romy Papadea και ο John Ballard. Τη σκηνοθεσία του Video Clip ανέλαβε...

ο μαέστρος της εικόνας Γιάννης Παπαδάκος. Η Demy θα πάρει μέρος στον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2017 που θα διεξαχθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τη βραδιά του ελληνικού τελικού παρουσίασαν ο Αντώνης Λουδάρος και η Έλενα Μπουζαλά.

Στην ειδική εκπομπή για τη Eurovisiοn παρουσιάστηκαν τα 3 υποψήφια τραγούδια σε μουσική και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των John Ballard και Romy Papadea. Τη σκηνοθετική επιμέλεια του τραγουδιού που επιλέχθηκε υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η πρωταγωνίστρια της βραδιάς Demy μαζί με τους επιτυχημένους δημιουργούς αλλά και ο Hovig με το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, βρέθηκαν στο στούντιο της ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας. Οι τηλεθεατές, μαζί με εννέα κριτικές επιτροπές από εκπροσώπους συλλόγων της ομογένειας ψήφισαν με γραπτό μήνυμα και μέσω κλήσης από σταθερό τηλέφωνο το τραγούδι της προτίμησής τους.

Τα τρία τραγούδια που ερμήνευσε η Demy (με αλφαβητική σειρά) ήταν τα εξής:

Angels Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος. Στίχοι: Romy Papadea.

This is love Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος. Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard.

When then morning comes around Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος. Στίχοι: John Ballard.

Τελικά, νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε το This is Love. https://www.youtube.com/watch?v=sBom9VecMKw

© Κώστας Παπαζαχαρίου (7/3/2017)

Πηγή: Zappit