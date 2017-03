Συνέδριο Salonica Electronix 2017 «Λευκές περιοχές» και Ψηφιακό Μέρισμα!

Γράφει ο/η: Κώστας Παπαζαχαρίου

"Ψηφιακή τηλεόραση, προβλήματα και προκλήσεις". Με αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε η ενδιαφέρουσα συζήτηση στη διάρκεια του 1ου Συνεδρίου Salonica Electronix από την εταιρεία Libra Press η οποία εκδίδει και το μηνιαίο...

περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση, στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες Λευτέρης Κρετσος γενικός γραμματέας ενημέρωσης και επικοινωνίας, Γιώργος Πλειος, καθητητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΕΣΡ και Νίκος Μιχαλιτσης, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών υπηρεσιών της ΕΡΤ, οχι μόνο αναφέρθηκαν στο ταραχώδες παρελθον της ψηφιακής μετάβασης αλλά περιέγραψαν με στοιχεία και δίνοντας ειδήσεις για το ενδιαφέρον μέλλον της.

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ο Ανδρέας Γεωργιάδης, content marketing&VAS Senior manager της Nova μίλησε για τις ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά στους εναλλακτικούς τρόπους διανομής του περιεχομένου.

Η συζήτηση περί ψηφιακής τηλεόρασης δεν θα μπορούσε να μην είχε τις εντάσεις της, γεγονός απολύτως λογικό αν σκεφθείτε κανείς ότι τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, εκατοντάδες μικρές η μεγάλες περιοχές της χώρας δεν έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα. Κι αυτό, μαζί με τη χρόνια απαίτηση της αγοράς τεχνολογΐας για σαφείς και διαφανείς κανόνες στη Μεταβαση, αύξησαν το ενδιαφέρον της συζήτησης κατακόρυφα.

Ο γενικός γραμματέας ενημέρωσης και επικοινωνίας Λευτερης Κρετσος, αφού επεσήμανε πως η υπόθεση της ψηφιακής μετάβασης άρχισε στην Ελλάδα χωρίς σχέδιο και στόχο, σημείωσε πως ως το 2020 πρέπει να αποδοθεί το 2ο ψηφιακό μέρισμα στις τηλεπικοινωνίες. Αναφέρθηκε στις πολιτικές συνθήκες της δημιουργίας του ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων το 2012 όταν η κατατεθειμένη πρόταση των καθηγητών για 256 σημεία εκπομπής μετατράπηκε στην υπουργικη απόφαση σε 156 σημεία. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια "ιδιαίτερη κατάσταση και η ιδιωτική εταιρεία παρόχου δικτύου, η Digea ειχε τη δυνατότητα να ορίζει τις τεχνικές παραμέτρους". Βλέποντας την προκήρυξη για το τηλεοπτικό φάσμα, είπε ο κ. Κρέτσος " ήταν ένας διαγωνισμός κομμένος και ραμμένος στη Digea". Ο γεν. Γραμματέας δήλωσε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις τωρινές προκλήσεις, η χώρα συμμετείχε για πρώτη φορά στη σύσκεψη των χωρών της Seddif που διαπραγματεύεται το διεθνή συντονισμό των συχνοτήτων και μετά αφού κατοχυρωθούν οι συχνότητες θα αποφασισθεί ένας νέος χάρτης συχνοτήτων με πραγματική κάλυψη για το 98% της χώρας. Ο κ. Κρέτσος επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση βλέπει να θετικό μάτι τη συνεργασία ανάμεσα στους δυο πάροχους δικτύου, τη Digea και την ΕΡΤ για την πλήρη κάλυψη της χώρας.

"Οι προκλήσεις για την κυβέρνηση, σημείωσε, είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κάλυψης και άμεσα το θέμα του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος. Επεσήμανε ακόμη πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να σωθούν οι περιφερειακοί σταθμοί και να μην αυξηθεί το ενοίκιο από Dιgea. Για αυτό κι έχουν γίνει δυο ομάδες εργασίας, η μια για την προσθήκη κέντρων εκπομπής με μια μελέτη κόστους οφέλους από την ΕΡΤ και μια δεύτερη ομάδα για την αλλαγή του ΑΟΤ(Ανώτατο Όριο Τιμής).

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλος του ΕΣΡ Γιώργος Πλειός μίλησε για το «Δύσκολο μέλλον της ψηφιακής τηλεόρασης», επισημαίνοντας πως η τεχνολογία δεν μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, να φέρει ανατροπές. «Μπορεί η τεχνολογία να δώσει απάντηση σε κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες και ποιος χρειάζεται άπειρα κανάλια, πόσο χρόνο έχει και μπορεί να τα πληρώσει; αναρωτήθηκε με έμφαση ο Γ. Πλειός. Σημείωσε πως βρισκόμαστε στην αρχή της μετά-διαδικτύου εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης και οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας ορισμένες παραμέτρους, όπως την εμπορική εκμετάλλευση του φάσματος και την εξατομίκευση της θέασης. Επεσήμανε πως η ψηφιοποίηση ευνοεί την συρρίκνωση του αέρα και το πέρασμα της τηλεόρασης στο διαδίκτυο.

Ο Νίκος Μιχαλίτσης, γενικός διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών της ΕΡΤ μίλησε με γλαφυρό τρόπο για το «προπατορικό αμάρτημα», όπως το χαρακτήρισε της ιδιωτικής τηλεόρασης, τη μη αδειοδότησή τους από το 1989 και δώθε. Αναφέρθηκε αναλυτικά στον περίφημο διαγωνισμό της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση του τηλεοπτικού φάσματος, θέτοντας επιτακτικά το ρόλο και τις ευθύνες των «δημόσιων λειτουργών». «Η Digea ως ιδιωτική εταιρεία Κάνει τη δουλειά της», είπε χαρακτηριστικά, οι φορείς όμως του δημοσίου δεν έκαναν τη δική τους, προς όφελος του δημοσίου για τον «σπάνιο και πολύτιμο πόρο, που δεν πωλείται και παραχωρείται με ανάλογο αντίτιμο».

Σημείωσε πως η ΕΡΤ νοικιάζει περί τους 87 από τους 156 πομπούς στον 4ο πολυπλέκτη της Digea για τη μεταφορά των δικών της τηλεοπτικών προγραμμάτων, πληρώνοντας ως ενοίκιο στη Digea περί τα 2,5 εκατ. ευρώ το έτος μαζί με το ΦΠΑ.

Μίλησε ακόμη για την ανάγκη Κάλυψης όλης της χώρας με ποσοστό 98% και ανά περιφερειακή ζώνη και όχι με μέσο όρο της χώρας, όπως όρισε το 2014 η ΕΕΤΤ. Υπογράμμισε πως χρειάζεται να γίνει επαναυπολογισμός του ΑΟΤ, αφού είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να ορίζει η δημόσια αρχή υπέρ της εταιρείας (της Digea), ποσοστό ρίσκου που δεν υπάρχει αλλά και εγγυημένο κέρδος ύψους 15%! Σημείωσε επίσης πως για το μέλλον χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των Πάροχων δικτύου της ΕΡΤ και της Digea ώστε να υπάρχουν ενοποιημένα δίκτυα.

Ο κ. Μιχαλίτσης θέτοντας ένα υποθετικό σενάριο για μετά το 2020 και αφού αποδοθεί στις τηλεπικοινωνίες το 2ο ψηφιακό μέρισμα για υπηρεσίες 5G, σημείωσε πως θα απομείνουν στην τηλεόραση 28 κανάλια, αν υποτεθεί ότι οι Ένοπλες δυνάμεις δεν θα πάρουν φάσμα. Τεχνικά μπορεί να εξασφαλιστούν έξι πολυπλεξίες και από αυτές να προκύψουν 6 τηλεοπτικά προγράμματα πανελλαδικής εμβέλειας. Το σενάριο αυτό θα ανατραπεί σε περίπτωση μετάβασης σε DVB –T2.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ο Ανδρέας Γεωργιάδης, content marketing and VAS senior manager της Nova περιέγραψε με άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία το ψηφιακό μέλλον που είναι ήδη...παρόν. Η διακίνηση περιεχομένου με άλλους εναλλακτικούς τρόπους έχει ήδη, όπως εξήγησε, επηρεάσει και αλλάξει τις συνήθειες των καταναλωτών. Μόνο τα «αθλητικά και οι ειδήσεις θα είναι πλέον γραμμικές», επεσήμανε. Αναφέρθηκε στις νέες συνήθειες που έχουν δημιουργηθεί, όπως για παράδειγμα η θέαση ενός αθλητικού αγώνα π.χ από τηλεόραση ή ταμπλετ και ο ταυτόχρονος σχολιασμός του στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του κινητού. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε με στοιχεία για την επιρροή που έχουν ήδη οι εξελίξεις αυτές στην ίδια την παραγωγή, καθώς νέες εταιρείες όπως η Netflix ή η Amazon έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή νέων προγραμμάτων. Η Nova όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται πάντα μπροστά στην καινοτομία και έχει φέρει πρώτη στην Ελλάδα τις νέες μορφές και στη διανομή και στην παροχή περιεχομένου. Μπορεί η χώρα μας να υστερεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, είπε, αλλά οι καταναλωτές είναι ήδη έτοιμοι και περιμένουν τις εξελίξεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως το περισσότερο από το 52% όλων των θεάσεων video, αυτό το τρίμηνο, πραγματοποιήθηκε από συσκευές mobile. «Οι ώρες γραμμικής θέασης (linear TV) έχουν μειωθεί κατά 16% σε σχέση με το 2010, την ίδια ώρα που η κατανάλωση περιεχομένου On Demand έχει αυξηθεί κατά 50%. Κι αυτή τη στιγμή η On Demand κατανάλωση περιεχομένου αποτελεί το 43% της συνολικής τηλεθέασης!»

© Κώστας Παπαζαχαρίου (13/3/2017)

Πηγή: Digital TV Info